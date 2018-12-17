برمان كان يفضل مواجهة فريقه بوكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار أحمد برمان إلى أن الفوز والتأهل الذي تحقق جاء بمجهود 11 لاعباً في أرضية الميدان نفذوا تعليمات المدرب بدقة عالية وقال: بصراحة لم أتوقع ان نفوز بهذه النتيجة العريضة على بطل إفريقيا وكان هدفنا ان نسجل هدفاً في البداية ثم نغلق المساحة أمامه ثم نرى كيف ستسير أحداث المباراة، والحمد لله حالفنا التوفيق في إحراز هدفين في ربع الساعة الأول ثم السيطرة على مجريات اللعب.

وعن انسجامه مع المالي دومبيا قال: زاد التفاهم بيننا عن المباراة الأولى وهو قدم افضل ما لديه وكذلك أنا لذلك سيطرنا على منطقة الوسط.

وحول مواجهة الريفر غداً قال: على المستوى الشخصي كنت أتمنى مواجهة بوكا جونيورز فهو فريقي الذي أتابعه منذ الصغر، أما ريفر بليت فسوف نبذل أقصى ما عندنا للظهور أمامه بصورة جيدة، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في التغلب عليه والتأهل للنهائي.