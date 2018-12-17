«وضحان» و«T10» يفوزان بأول شوطين في بطولة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف



انطلقت بطولة نادي الشارقة للصقارين للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان نادي الشارقة للصقارين، بمنطقة مليحة في إمارة الشارقة. وافتتح عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أمس الأول، البطولة التي تعد ثاني بطولات الصقور في الموسم الجديد قبل انطلاق بطولات فزاع للصيد بالصقور، وقد شهدت مشاركة كبيرة من نخبة الصقارين والمشاركين الطامحين إلى نيل شرف حصد مراكز متقدمة في البطولات التراثية الرياضية التي ينظمها المركز.

وبدأ موسم الصيد بالصقور ببطولة الفجيرة التي نظمها المركز قبل أسبوع، وتبعتها بطولة نادي الشارقة للصقارين، وتعقبها بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح) الرئيسية التي تنطلق يوم 2 يناير 2019، تليها النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد النعيمي، وينظمها المركز في عجمان بتاريخ 26 يناير، وتليها بطولة فخر الأجيال من تاريخ 1 فبراير.

وخصصت منافسات اليوم الأول من بطولة الشارقة، للفئتين جير تبع فرخ، وجير تبع جرناس للناشئين، وشارك في المنافسات 40 طائراً بحضور أعداد كبيرة من الصقارين الصغار الذين حضر معهم آباؤهم لتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة التراثية، وتعليمهم كيفية التعامل مع الصقور وأسرار تسجيل سرعات عالية.

وعلى صعيد النتائج في شوط جير تبع فرخ، حلّ بالمركز الأول الطائر «وضحان» لصابر عبدالله راشد المنصوري، محققاً زمناً قدره 17.401، فيما جاءت طيور غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي في المراكز الثاني والثالث والرابع عبر الطيور 11 و10 و7 وحققت زمناً 17.632 و17.960 و18.362 على الترتيب.

أما الشوط الثاني الذي خصص لفئة جير تبع جرناس للناشئين، فقد شهد فوز T10 لسهيل خليفة سعيد الكندي، بعدما حقق زمناً قدره 17.181، وتبعه في المركز الثاني الطير «مشاكل» لحمدان سهيل سعيد سلطان الكندي، وحقق زمناً قدره 17.285، وحل بالمركز الثالث «ول وال» لأحمد راشد سعيد بن سرود المنصور، وحقق زمناً قدره 17.325.

وأعربت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فخرها بهذه البداية الطيبة للنسخة الثانية من بطولة نادي الشارقة للصقارين (التلواح)، خصوصاً مع فئة الناشئين الذي هم أبناء الغد. وقالت: «تستمر المسيرة البناءة في صون الثقافة المحلية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ونحن نشهد كل موسم التطورات سواء في المشاركين أو في حرصهم على تناقل الموروث الاجتماعي إلى أبنائهم، الأمر الذي يتواءم ورؤية المركز».

وقال سهيل خليفة الكتبي (9 سنوات)، إنه يمتلك 7 طيور ويدربها يومياً، وشارك من أجل تحقيق نتائج متميزة في البطولة، وإنه درب طيوره في الأيام الماضية لساعات طويلة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في البطولة، آملاً تحقيق نتائج متميزة من خلالها.

وقال سعيد راشد بن سرود المنصوري، إنه يشارك في بطولة الشارقة للعام الثاني، ويدخل منافسات هذا العام من خلال 12 طائراً، ويتطلع لتحقيق نتائج متميزة. وقال ابنه سلطان سعيد (11 عاماً)، إنه يمتلك 5 طيور يدربها مع والده الذي علّمه هذه الرياضة منذ صغره. وأوضح أنه شارك في بطولة فزاع العام الماضي، وفازت بعض طيوره.

فيما قال محمد علي بالرشيد، والد المشارك الناشئ علي، إنه يشارك في بطولات فزاع دائماً، وهذه أول مرة يشارك فيها علي في بطولة الشارقة، موضحاً أنه سيدفع ب3 طيور، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم البطولة ودورهم الكبير في دعم هذه البطولات الرياضية التراثية المهمة.

وأكد عمران النعيمي أن ولديه أحمد ومحمد يشاركان في بطولة الشارقة لأول مرة، وتحديداً في منافسات الناشئين، موضحاً أن لديهما 3 طيور، لكنه قال إنه اعتاد المشاركة في كل مسابقات فئة الكبار.

وأكد سعيد الكتبي (5 سنوات) الذي يمتلك طيراً واحداً، أن أخاه الأكبر سلطان الكتبي تعلق بالطيور منذ نشأته، وهذه أول مشاركة له في الناشئين. وأضاف: «لمسنا حبه للصقور منذ صغره، ودائماً يسأل ويتطلع لتعلم المزيد، ولديه رغبة تجعلنا حريصين على تقديم خبراتنا له، وهو ما زال في سن مبكرة وأتمنى أن يواصل السير على نفس الدرب في السنوات المقبلة».



البدواوي: مشاركة كبيرة في اليوم الأول



أشاد محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، بانطلاقة النسخة الثانية من البطولة وما شهدته من مشاركة كبيرة وحضور كبير، خاصة في يومها الأول الذي خصص لمنافسات الناشئين من عمر 7 سنوات إلى 13 سنة.

وأشار البدواوي إلى أن الصقارين أبدوا سعادتهم بمستوى التنظيم وقوة البطولة، مطالبين بتنظيمها على الدوام، كما توجه بالشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على الاهتمام بمثل هذه البطولات ودعمها في كل مكان من أجل صون الموروثات التراثية في دولة الإمارات.

وأشاد البدواوي بمستوى مشاركة الصقارين، وبالروح الرياضية التي تحلى بها الجميع خلال منافسات البطولة، مشيراً إلى أن البطولة جاءت بهدف توحيد الجهود لنشر ثقافة رياضة الصيد بالصقور والتعريف بها، والتشجيع على ممارستها وسط مختلف الفئات من سكان الإمارة.