الصينية شواي تتوج ببطولة الحبتور الدولية للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت



توّجت الصينية المخضرمة شواي بينج بالميدالية الذهبية لبطولة الحبتور الدولية ال21 لتنس السيدات، لتحصد جائزة البطولة المالية وقدرها 11400 دولار بعد فوزها في المباراة النهائية على منافستها السلوفاكية كوزموفا في ختام رائع بعد مباراة حفلت بالإثارة واستمرت 109 دقائق، وانتهت نتيجتها بتفوق اللاعبة الصينية بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-3) و(6-صفر) فيما نالت السلوفاكية كوزموفا الميدالية الفضية والجائزة المالية للمركز الثاني وقدرها 6080 دولاراً، وأدار المباراة باقتدار الحكم الدولي الأمريكي وليد سمعان.

أما مباراة نهائي الزوجي، فشهدت فوز الزوجي الروسي المتفاهم الذي يضم إلينا فومينا فالنتينا ايفاخننكو، على منافسه الزوجي الذي يضم المجرية يان ريكا وزميلتها السويدية كوميللا ليستر بمجموعتين للاشيء بنتيجة (7-5) و(6-2)، لينال الزوجي الروسي الميدالية الذهبية وجائزة المركز الأول المالية، وينال الزوجي المجري السويدي الميدالية الفضية وجائزة المركز الثاني.

وكانت مراسم الختام قد بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قامت مديرة البطولة نورة بدوي بإعلان أسماء الفائزين في السحب اليومي على قسائم الدخول ثم تكريم مراقب المباراة الدولي أندريه كورنيلوف ثم أخصائية العلاج الطبيعي واللياقة البدنية الوافدة من الاتحاد الدولي، بعدها قام رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور يرافقه ناصر يوسف الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ومريم أهلي عضو مجلس الإدارة بتتويج الفائزين والفائزات في البطولة المحلية للفئات العمرية والفئة المفتوحة والرواد فوق 35 سنة والفائزات في الزوجي والفردي والوصيفات.

ووجه خلف الحبتور شكره وتقديره إلى كل من أسهم في إنجاح البطولة وخص بالشكر اتحاد للتنس ورجال الإعلام شركاء النجاح كل عام وخاصة تلفزيون دبي الذي بث البطولة يومياً وعلى الهواء إلى كل أرجاء الدنيا، كما شكر اللجنة المنظمة والحكام وعلى رأسهم الدولي هاني الخفيف.

وقال الحبتور: «اعتدنا في دولة الإمارات أن نكون الرقم واحد بالإجادة في عملنا وها نحن نحصد ثمار جهودنا طوال 21 عاماً مضت لتصبح البطولة الأفضل، حيث تضم كوكبة من أفضل لاعبات العالم واللاتي ستسطع نجومهن في سماء اللعبة في المستقبل القريب». وأضاف: «استمتعنا على مدى أسبوع كامل بمستوى فني رائع وكنت أحرص على ترك كل أعمالي من وقت مبكر لمتابعة المنافسات خاصة وأنني ممارس جيد للعبة وأنا سعيد بهذه النجاحات، ونحمد الله عز وجل على وصولنا إلى هذه الدرجة العالية من تقدير كل أسرة التنس العالمية».

ووجه الحبتور بأن يمنح كل مشارك في اللجنة المنظمة واللجان العاملة دعوة لحضور سيرك «لو بريل» العالمي بمدينة الحبتور بدبي.

وأشاد ناصر يوسف الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بالنجاحات التي حققتها البطولة وأرجع هذا المستوى التنظيمي والفني إلى جهود مجموعة الحبتور، موجهاً الشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور، مؤكداً أن البطولة باتت من أفضل البطولات النسائية في العالم، وذاع صيتها ولم يعد خافياً على أحد أن استمرارها طوال 21 عاماً بهذا الكم والكيف لهو خير دليل على هذا النجاح.

أما المتوجة الصينية فقد قالت: إنها تفوز للمرة الأولى بالبطولة وهذا مصدر سعادة كبيرة لها، وتوجهت بالشكر إلى أسرة الحبتور واللجنة المنظمة ومدربها وفريق العمل المرافق لها، ووعدت بأن تستعد من الآن للدفاع عن لقبها في العام المقبل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع الفوز لأن المباراة صعبة ولكن بعد أن فازت بالمجموعة الأولى وجدت الطريق ممهداً أمامها وستستعد ببطولة أوروبية ثم تشارك في بطولة أستراليا.