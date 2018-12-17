نادي موظفي الشارقة ينظم بطولة الرماية بمشاركة 60 لاعباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الرماية الثالثة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الذيد الثقافي الرياضي وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 60 لاعباً يمثلون دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية مدينة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية ومؤسسة الشارقة للإعلام ودائرة شؤون الضواحي والقرى ودائرة الأشغال العامة وهيئة مطار الشارقة الدولي وجامعة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وتكون المنافسات في الرمي ببندقية ضغط هواء 10 ملي ويستضيف البطولة نادي الذيد الثقافي الرياضي.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن البطولة في نسختها الثالثة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة ووجه ابن خادم الشكر إلى نادي الذيد الثقافي الرياضي على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.

كما أشار إلى أن النادي خلال العام المقبل سيشهد تنظيم العديد من المنافسات والفعاليات مثل بطولات كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج والسباحة، موجهاً الشكر إلى وسائل الإعلام على دورها المهم في التعريف بأنشطة وبرامج نادي موظفي والتي نتمنى أن يستفيد منها جميع العاملين بحكومة الشارقة.