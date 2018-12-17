إلغاء «حمراء» عايض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ‏هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد الكرة أمس إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع النصر محمد عايض خلال لقاء الجزيرة في الدوري.

من جهتها، أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، أن نادي العين استبق اجتماع اللجنة أمس وسحب الشكوى التي كان قد تقدم بها طاعناً في مشاركة اللاعب ناصر محمود مع فريق الوصل في لقاء الفريقين الأخير ضمن دور ال 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة. وأوضح حمدان رشود الزيودي رئيس اللجنة أنه بالرغم من سحب الشكوى إلا أن اللجنة بحثت الموضوع وتوصلت إلى قانونية مشاركة لاعب الوصل وأن موقف ناصر كان سليماً في هذا الأمر». وأشار الزيودي إلى أن قانونية المشاركة تأتي وفقاً للتعميم الأخير الصادر من قبل الهيئة العامة للرياضة.