«طوفان 21» بطل أولى جولات الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج طاقم السفينة «طوفان 21» لمالكها أحمد سعيد سالم الرميثي وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي.

وحقق السباق الكبير الذي انطلق من عمق مياه الخليج العربي حتى شواطئ جميرا، نجاحاً عريضاً تمثل في مشاركة أكثر من 80 سفينة أبحرت بأمان بعد رفع العلم الأخضر مفردة الأشرعة البيضاء على صفحة المياه الزرقاء، لتسجل ملحمة جديدة أحياء لماضي الآباء والأجداد في رحلة البحث عن الرزق ولقمة العيش.

وحمل السباق الذي يعد آخر فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام زايد 2018، تحدياً كبيراً لأنه يمثل الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019، والتي تتضمن أيضاً الجولة الثانية، والتي ستقام في شهر مارس 2019 في عام التسامح، إضافة إلى عرس سباقات الموسم الرياضي البحري سباق القفال التاسع والعشرين. واستطاع طاقم السفينة «طوفان 21» وبفضل خبرة وتمكن النوخذة الشاب أحمد إسماعيل المرزوقي، والذي اختار (غربي السينار) وحيداً من اجتياز المراحل الصعبة التي كان عليها السباق، خاصة في ظل تغيير سرعات الرياح وحالة البحر؛ حيث اجتاز مسافة السباق والتي وصلت إلى 20 ميلاً بحرياً بكل سهولة متفوقاً على الجميع وبفارق زمني كبير.

وحل بالمركز الثاني طاقم السفينة «السرب 80» لمالكها النوخذة الحر راشد خادم المهيري وذهب المركز الثالث في السباق إلى طاقم السفينة «زلزال 25»، العائدة ملكيتها إلى فريق أف 3 وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي.

وبعد ختام السباق مباشرة، جرت مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات المشرف العام على الحدث، ومحمد عبدالله الشامسي، مدير إدارة الدعم المؤسسي.