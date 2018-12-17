شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفوز على الظفرة في دوري الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق الطائرة بنادي عجمان على نظيره الظفرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام مواجهات الجولة الثالثة للدوري العام لفئة الرجال، وبهذا الفوز رفع الفريق البرتقالي محصلته إلى 4 نقاط ليصعد إلى المركز السادس، بينما بقي الفريق الظفراوي برصيد نقطتين بالمركز التاسع.
وبانتهاء الجولة الثالثة تصدر العين المسابقة برصيد 8 نقاط متفوقاً بنسبة الأشواط على الجزيرة الثاني والذي حصد نفس العدد من النقاط، ويأتي خلفهما شباب الأهلي دبي وله 6 نقاط، ثم الوصل الرابع برصيد 5 نقاط، والنصر الخامس ولديه 4 نقاط، وحل عجمان سادساً وحتا سابعاً بنسبة الأشواط، ويجلس بني ياس حامل لقب البطولة في المركز الثامن بمحصلة 3 نقاط، بينما يحتل الظفرة التاسع وفي محصلته نقطتان فقط، والوحدة العاشر.
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