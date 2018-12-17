الشارقة يحتفل ببطولة الشتاء وينتظر «زفة الصيف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

توج فريق الشارقة بطلاً للشتاء، بعد فوزه على الإمارات برباعية نظيفة، مع إسدال الستار على مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي الذي لم يتبقّ منه سوى مباراة واحدة ستجمع بين العين والوحدة، والتي سيتحدد موعد إقامتها في وقت لاحق، بعدما تأجلت بسبب ارتباط «الزعيم» بخوض مباريات كأس العالم للأندية.

أنهى الشارقة مباريات مرحلة الذهاب بأفضل طريقة ممكنة، حين حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الإمارات برباعية نظيفة، ليثبت«الكوماندوز الملكي» أنه الأفضل هذا الموسم قياساً إلى حصيلته الإيجابية التي صنعت من الفريق الذي عانى في الموسم الماضي رقماً صعباً، ومرشّحاً أول لنيل الدرع هذا الموسم.

ولأن الأرقام لا تكذب، فقد استطاع الشارقة أن يكون الفريق الوحيد الذي ينهي الدور الأول من عمر المسابقة دون أن يُمنى بالهزيمة، حين حقق 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات، وسجل لاعبوه 34 هدفاً، بينما لم تهتز شباك الفريق سوى 15 مرة.

وكان الشارقة طوال مرحلة الذهاب الفريق الأكثر استقراراً، سواء على مستوى التشكيل، أو حتى على مستوى استغلال قدرات اللاعبين الأجانب، بعدما سجل الرباعي 31 هدفاً، من الأهداف ال 33 التي سجلها الفريق في الدور الأول.

واحتفل الشرقاوية ببطولة الشتاء الشرفية، وعليهم أن يسعوا منذ الآن لنيل اللقب الأهم، وهو الصعود إلى منصة التتويج في الصيف، أي في نهاية الموسم.

واستحق الشارقة الصدارة وبطولة الشتاء، فهو توهج في كل مقوماته، حيث لا يمكن أن نغفل دور الحارس المتميز عادل الحوسني، الذي كان أحد أبرز النجوم في تشكيلة المدرب العنبري، حين ذاد عن مرماه ببسالة، ليستحق وعن جدارة أحد أبرز نجوم الموسم.

ولعل ما يزيد من قيمة تألق الشارقة، ذلك المستوى الرائع لقائد خط الدفاع شاهين عبد الرحمن بعدما تحول إلى صخرة تتكسر عليها محاولات المنافسين، حتى أضحى من الأسماء التي تطالب الجماهير ومعها النقاد، بحاجة المنتخب إلى انضمام اللاعب لصفوف المنتخب.

وأسهم تألق لاعبين محليين مغمورين في الموسم الماضي، وتحولهم إلى نجوم يشار إليهم بالبنان، أمثال سيف راشد وماجد سرور، دليل قاطع على حُسن توظيف المدرب العنبري لقدراتهم بما يعود بالفائدة على الفريق الذي نال عن جدارة واستحقاق لقب بطل الشتاء.

وسجل النصر تراجعاً كبيراً هذا الموسم، حيث أنهى الدور الأول برصيد 15 نقطة من 13 مباراة، في الوقت الذي كان أنهى به ذهاب الموسم برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، والموسم قبل الماضي (21 نقطة من 13 مباراة).

من جهته، عاد الجزيرة سريعاً إلى الانتصارات، حين حقق الفوز على ضيفه النصر في مباراة دراماتيكية كانت الأخطاء والقرارات التحكيمية هي أبرز ما حدث خلالها.

وتأخر الجزيرة بهدف في مستهل الشوط الثاني، بعدما تأثر بطرد المدافع خليفة الحمادي، لكن صافرة الحكم التي منحت أصحاب الأرض ضربة حرة، طرد على إثرها محمد عايض كانت نقطة التحول الأبرز، بعدما تمكن البرازيلي ليوناردو من تسجيل هدف التعادل، لينهار بعدها «العميد» ولتلعب تغييرات المدرب هرتوج دوراً مؤثراً حين نجح البديل أسانتي من تسجيل هدف التقدم، قبل أن يحسم خلفان مبارك اللقاء بتسجيل الهدف الثالث بعد فاصل مهاري.

وكانت الخسارة ضربة موجعة للنصر الذي مُني بخسارة جديدة، وتسببت في تجمّد رصيده عند 15 نقطة، بعدما تفاءل عشاق الفريق خيراً بالبداية الإيجابية التي حققها المدرب المؤقت زاناردي حين قاد الفريق «الأزرق» للفوز على الفجيرة في الدوري وعلى بني ياس في الكأس.

وعزز شباب الأهلي مكانه الرابع بفوزه المتأخر على اتحاد كلباء، ليؤكد طموحاته الكبيرة بالمنافسة على اللقب، ولاسيما ان شكل الفريق قد يتغير نحو الأفضل في «الميركاتو الشتوي».

وتمكن فريق عجمان من كسب نقطة من مواجهته أمام الظفرة بعد التعادل السلبي الذي انتهت به المواجهة، ليكون التعادل السلبي هذا الموسم.

ووصل الفريق البرتقالي إلى النقطة 18، ليصبح في دائرة الأمان منطقياً قياساً إلى القدرات الفنية التي قدمها في الدور الأول من عمر المسابقة، وقياساً إلى لغة الأرقام التي لا تكذب، حيث بات الفريق بحاجة إلى 6 أو 7 نقاط، حتى يضمن رسمياً الاستمرار في عالم الأضواء.

ونجح علي الحوسني حارس مرمى عجمان في صد ركلة جزاء، ساعدت الفريق على ضمان عدم الخسارة، خاصة أن تلك الركلة جاءت في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

أما الظفرة فقد حافظ على ثبات مستواه في الأسابيع الأخيرة، ليضيف نقطة جديدة إلى رصيده، حين تكفل الحارس خالد السناني في صد الركلة الحرة التي لعبها فاندر قبل صافرة النهاية، ليضمن نيل الظفرة نقطة عزز بها رصيده من النقاط، رافعاً غلّته إلى 14 نقطة.

وكانت نتائج كل من بني ياس واتحاد كلباء، مصدر إعجاب كل متابع لمنافسات دوري الخليج العربي، حين أنهى كل منهما رحلته في مرحلة الذهاب وفي جعبة كل منهما 18 نقطة، ليقطعا خطوة كبيرة نحو تثبيت موقعهما في عالم الأضواء والكبار.

وحقق كلباء أفضل دور ذهاب في دوري المحترفين، بينما كشّر بني ياس عن أنياب هجومية، بعدما حقق فوزه الأكبر في هذا الموسم، حين دك مرمى دبا الفجيرة الأخير بنصف درزن من الأهداف، كان نصيب الإسباني كوندي منها «هاتريك»، ليرفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفاً هذا الموسم، وليدخل منافساً على لقب الهداف.

وتمكن بني ياس العائد إلى الأضواء، في إنهاء مرحلة الذهاب دون أن يُمنى بالخسارة على أرضه، ليسجل رقماً إيجابياً غير مسبوق بالنسبة إلى السماوي.