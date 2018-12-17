وفاة مشجع سعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



لم يكن مشجع أهلي جدة محي الدين أمين باز يعلم أن ذهابه أول أمس لمشاهدة قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي بين فريقه الأهلي والشباب سيكون آخر مشاوير حياته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نهاية المباراة التي كسبها الشباب على ملعب الجوهرة المشعة بهدف وحيد أحرزه البرازيلي ارثر في الدقيقة 96.

وتعرض المشجع الذي كان برفقة أبنائه الثلاثة لحالة إغماء نقل على اثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من جهة ثانية كانت ردة الفعل الأهلاوية جماهيرياً في قمة غضبها بعد الخسارة التي أعادت الفريق للمركز الخامس برصيد 24 نقطة بينما دفعت بالشباب للمركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وخاض الأهلي المباراة بدون هدافه عمر السومة الذي أصيب قبل انطلاقتها عضلياً ليحل مهند عسيري بديلا عنه، واضطر الأرجنتيني غويدي مدرب الأهلي لإيقاف مؤتمره الصحفي بعد مشادة كلامية قوية بين مدافعه سعيد المولد ورئيس رابطة المشجعين.

وكانت الجولة بجانب أحداث قمتها قد شهدت تعرض الهلال المتصدر لأول خسارة بعد 13 جولة عندما سقط على يد ضيفه الحزم (1/‏2) في محيط الرعب ليتوقف رصيده عند 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه النصر ورفع الحزم بطل المفاجأة رصيده إلى 14 نقطة.