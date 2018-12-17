«النواخذة» و«الصقور» يواجهان خطر الهبوط بخسارتين كبيرتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم



يبدو أن كل المؤشرات والأرقام تشير إلى صعوبة مهمة دبا الفجيرة في البقاء، حيث من المتوقع أن يكون فريق «النواخذة» أول من سيغادر عالم الأضواء هذا الموسم، وسيعيش الموسم المقبل في ظلام عالم الهواية، في حال استمر على نفس السلبية، حيث لم يحقق سوى أربع نقاط من أصل 13 مباراة خاضها في الذهاب، ويبتعد عن الوصل الثاني عشر، صاحب آخر مركز في ترتيب البقاء بفارق سبع نقاط، وتسع نقاط عن الفجيرة الحادي عشر.

وأنهى دبا الفجيرة الدور الأول من دوري الخليج العربي وفي جعبته 4 نقاط فقط، حين ختم رحلته في مرحلة الذهاب بالخسارة الكبرى له هذا الموسم، حين استطاع بني ياس أن يدك مرماه بستة أهداف مقابل واحد.

وتجمّد رصيد «النواخذه» عند 4 نقاط، وليصبح الفريق بحاجة إلى «ريمونتادا» تاريخية، حتى يضمن البقاء في عالم الأضواء لموسم جديد، بعدما فشلت «مسكنات» العلاج التي تلقاها الفريق في مساعدة الفريق على الوصول إلى بر الأمان.

وفشل فريق الإمارات في تحقيق نتيجة إيجابية بدوره، بعد السقوط برباعية أمام الشارقة المتصدر، ليتجمد «الصقور» في موقعهم في وصافة القاع، وليصبح الفريق ثاني أقرب المهددين بالهبوط بعد دبا الفجيرة.

ولم يفلح الفوز الكبير على حتا في مسابقة الكأس، من إنقاذ الفريق في الاختبار الصعب أمام «الملك»، فكانت الخسارة منطقية، قياساً إلى موقف الفريقين في جدول الترتيب، لتكون فترة التوقف الفرصة الأنسب بالنسبة إلى إدارة الفريق لإنقاذ الفريق من غرق الهبوط.

وكان الوصل أبرز الخاسرين هذا الموسم، حين تحوّل من منافس على اللقب في الموسمين الأخيرين خلال حقبة المدرب الأرجنتيني أروابارينا إلى فريق يبحث عن طوق نجاة مع احتلاله للمركز الثاني عشر، ولا يفصله عن الهبوط سوى نقطتين.

وحقق الوصل أسوأ دور أول في عصر الاحتراف بعد خسارته في ثماني مباريات، وهو رصيد لم يتحقق من قبل.

ومني الفريق «الأصفر» بخسارة جديدة حين سقط أمام اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتكون الهزيمة الأولى ل«الفهود» أمام «النمور» في عصر الاحتراف.