قرعة نارية لدوري الأبطال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسحب في الثالثة بعد ظهر اليوم، في نيون السويسرية، قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واعتقدت فرق كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، أن تصدرها لمجموعاتها في الدور الأول، سيفتح الطريق أمامها لمهمة سهلة في ثمن النهائي. لكن فرق المستوى الثاني ضمت منافسين من الطراز الرفيع على غرار ليفربول وأتلتيكو مدريد.

ومن حسن حظ ريال وبرشلونة، أن القرعة تقضي بعدم مواجهة فريقين من نفس البلد في الدور الثاني من المسابقة القارية، أو فريقين لعبا معاً في دور المجموعات،ولذا تبدو الفرضية الأقوى بالنسبة لعملاقي إسبانيا التواجه مع الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام التي حلت ثانية في مجموعاتها.