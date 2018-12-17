ثماني «ثلاثيات».. اثنتان لمبخوت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الثلاثيات التي سجلها اللاعبون في الدور الأول من المسابقة إلى 8، بعدما تمكن اللاعب الإسباني كوندي من الانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا «هاتريك» في مرحلة الذهاب حين زار شباك دبا الفجيرة 3 مرات.

وسجل اللاعب الإسباني «الهاتريك» الأول له هذا الموسم، ليكون سابع لاعب ينال هذا الشرف والتميز، لينضم إلى القائمة التي تضم كلاً من علي مبخوت (سجل هاتريك مرتين)، والبرازيليين ليما وكايو، ومعهما خلفان مبارك، إضافة إلى البرازيلي رومولو ومواطنه ويلتون سواريز الذي سجل «سوبر هاتريك».

وهنا قائمة اللاعبين الذين سجلوا هاتريك هذا الموسم:

الجولة الأولى: شباب الأهلي- الجزيرة: 4-5 (علي مبخوت هاتريك).

الجولة الثانية: الشارقة- النصر: 6-3 (ويلتون سوبر هاتريك).

الجولة الثامنة: الوصل- الفجيرة: 6-3 (ليما هاتريك- كايو هاتريك).

الجولة 11: الجزيرة- الإمارات: 5-صفر (علي مبخوت هاتريك- خلفان مبارك هاتريك).

الجولة 12: الظفرة- الجزيرة: 3-2 (البرازيلي رومولو هاتريك)

الجولة 13: بني ياس- دبا الفجيرة: 6-1 (الإسباني كوندي هاتريك).