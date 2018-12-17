36 هدفاً للاعبي الدكة.. ودياكيه أفضل بديل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح اللاعبون البدلاء في ترك بصمة إيجابية خلال الدور الأول من دوري الخليج العربي، بعدما سجل البدلاء 38 هدفاً.

وخطف بعض البدلاء الكثير من الأضواء من الأساسيين، حيث أسهمت أهدافهم في تغيير مسار المباريات، أو حتى النتائج، بينما كانت لبعضهم بصمة تهديفية لم تسعف أنديتهم على تلافي مرارة الخسارة.

وتصدر دياكيه قائمة «أفضل بديل»، حين سجل 4 أهداف للعين في المباريات التي شارك بها من على دكة البدلاء، إلى جانب بعض اللمسات الحاسمة التي قدمها للزملاء.

وكان سالم علي لاعب بني ياس صاحب البصمة الأكثر «غرابة»، حين شارك كبديل في مباراة فريقه أمام الجزيرة ليسجل هدفاً للمنافس، قبل أن يتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه.

وهنا قائمة اللاعبين البدلاء الذين سجلوا أهدافاً بعد نزولهم من دكة البدلاء:

الجولة الأولى: يحيى الغساني (الوحدة)، البرازيلي فابيو ليما (الوصل).

الجولة الثانية: ابراهيما دياكيه (العين- هدفين).

الجولة الثالثة: إبراهيم خميس (الفجيرة- هدفين)، أحمد العكبري (الوحدة) - وليد عمبر (الإمارات) سالم علي (بني ياس- هدفين منهما واحد في مرماه)، - المجري دزودزاك (كلباء)، أحمد إبراهيم (دبا الفجيرة).

الجولة الرابعة: حسام لطفي (الإمارات)- ناصر محمود (الوصل)- لوفانور (شباب الأهلي)- حمد الأحبابي (بني ياس).

الجولة الخامسة: دياكيه (العين-هدف).

الجولة السادسة: محمد العكبري (النصر- هدف)- فيصل الخديم (بني ياس)- أحمد مال الله (بني ياس- هدف)- يعقوب الحوسني (الجزيرة).

الجولة السابعة: البرازيلي لوفانور (شباب الأهلي- هدف)- المصري حسين الشحات وإبراهيما دياكيه (العين/‏ هدف لكل لاعب).

الجولة الثامنة: البرازيلي روزا (النصر- هدف)- الفرنسي كوسوكو (الفجيرة- هدف)، عيسى علي (الامارات- هدف)، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي- هدفان).

الجولة العاشرة: أحمد خليل (شباب الاهلي- هدف).

الجولة 11: سعيد الكثيري (الظفرة- هدف).

الجولة 12: الايفواري جيوفاني سيو (كلباء- هدف)- محمد الحمادي (الوحدة- هدف)- حسام لطفي (الإمارات- هدف).

الجولة 13: أحمد الشامسي (بني ياس- هدف)، الإيفواري سيو (كلباء- هدف)، البرازيلي روزا (النصر- هدف)- الغاني اسانتي (الجزيرة- هدف).