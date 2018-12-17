ثلاث مبادرات ل «المحترفين» في جولة ختام الذهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت لجنة دوري المحترفين مباريات الدور الأول (الذهاب) بتنظيم ثلاث مبادرات خلال الجولة 13؛ حيث احتفلت اللجنة باليوم الوطني البحريني، وأطلقت مبادرة لدعم منتخبنا الوطني المقبل على المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، إضافة إلى إشراك قدامى اللاعبين في تسليم جوائز الأفضل الشهرية.

وشاركت اللجنة خلال مباريات الجولة في الاحتفال باليوم الوطني البحريني؛ حيث ارتدى اللاعبون والحكام والأطفال حملة الأعلام، قمصاناً تحمل أعلام مملكة البحرين.

وأطلقت اللجنة مبادرة لدعم منتخب الإمارات الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، والتي تستضيفها الدولة في يناير/‏كانون الثاني المقبل، وتم وضع لافتة في منتصف الملعب ومجسم (منصور يالأبيض) خلف المرمى في مباراة الشارقة والإمارات ثم مباراة الأسبوع التي جمعت الجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد، كما شهدت جميع مباريات الجولة وجود شعارات (منصور يالأبيض) على المدرجات، وتوجيه رسائل الدعم للمنتخب على الشاشات الإلكترونية.

وبعد أن أعلنت اللجنة عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر، نظمت مبادرة جمعت نجوم الأمس بنجوم اليوم؛ حيث قام قائد نادي الشارقة السابق، الكابتن يوسف محمد بتسليم جائزة أفضل مدرب لشهر نوفمبر/‏تشرين الثاني لمدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، وجائزة أفضل حارس مرمى في الشهر لحامي عرين الملك عادل الحوسني، وذلك قبل انطلاق مباراة الشارقة والإمارات، من جانبه سلّم لاعب نادي الجزيرة السابق الكابتن محمد داغر جائزة أفضل لاعب في دورينا لشهر نوفمبر لصانع ألعاب فخر أبوظبي خلفان مبارك قبل انطلاق مباراة الجزيرة والنصر.