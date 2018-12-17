شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي المصري سعيدة بالفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد نهاية المباراة خرجت الجماهير المصرية من أنصار النادي الأهلي وهي تحمل شعار ناديها وتهلل بالفوز العيناوي وتغني مع جماهير الزعيم، وذلك بعدما تمكن الفريق التونسي من خطف اللقب الإفريقي من أمام «الأحمر».

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