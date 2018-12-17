شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تلقياً للأهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشلت عدة فرق في الحفاظ على نظافة شباكها طوال الجولات السابقة، وهي دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير والذي اهتزت شباكه 36 مرة، والإمارات وصيف القاع (34 هدفاً في مرماه)، والفجيرة (29 هدفاً) في مرماه، أما المفاجأة فكانت في تواجد الوحدة في هذه اللائحة، وهو ما يعكس حجم العيوب الفنية التي عاناها العنابي هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه (26 مرة في 12 مباراة).
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