زوران: أقول لريفربليت احترمونا لأننا سنهزمكم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:مصعب الفكي



أبدى الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين سعادته وفخره بأداء لاعبي فريق العين عقب الفوز بثلاثية أمام الترجي، مبينا أن الفريق يتطلع للمضي قدماً في البطولة والوصول إلى النهائي.

وقال: كان هناك تركيز عال ونتيجة ذلك ظهرت في المباراة، لقد تحدثت إلى اللاعبين قبل المباراة وقلت لهم إننا شاهدنا معا مباراة كاشيما الياباني وجوادالاخار المكسيكي التي سبقت مباراتنا، وقلت لهم لا نريد أن نواجه أياً من الفريقين، وذلك يعني ألا نخسر، بل نطمح لمواجهة ريفر بليت في نصف النهائي.

وعن الذي تغير في أداء الفريق في مباراة الترجي قياساً على لقاء ويلينجتون الذي سبقه قال: كنا نعيش تحت الضغط قبل البطولة والمباراة الأولى أمام ويلينجتون كانت صعبة للغاية ولكن رغم الضغوط فزنا، بعد ذلك تحررنا قليلا ولكن أيضا في مباراة الترجي كنا مطالبين بالفوز، نصحت اللاعبين بعدم التفكير خارج الملعب وعليهم التركيز في المباراة، لقد طبقوا الخطة جيدا وأثمر ذلك فوزا باهرا.

وأضاف: في اعتقادي أن الأداء الذي ظهر عليه العين في المواجهة هو الأفضل منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق قبل نحو عامين، إذ فعلنا كل شيء في كرة القدم، وشخصياً سعيد جداً بمردود اللاعبين والمساندة القوية من الجماهير العيناوية.

وعن التحضيرات لمواجهة ريفر بليت غدا قال: يصعب علينا تقييم حالة اللاعبين بصورة دقيقة الآن، لقدم خاضوا مباراتين قويتين في أيام معدودة، بعضهم مصاب والبعض الآخر مرهق سنحاول أن نسرع من عملية الاستشفاء حتى يكونوا جاهزين للقاء.

وعن الحالة الصحية للاعب بيرغ وزميله يحيى نادر ومشاركتهما غدا قال: بيرغ كان مريضا وتعافى بشكل جيد وسيكون جاهزا لخوض المباراة، ويحيى نادر لعب لمدة 5 إلى 6 دقائق أمام الترجي وكان جيدا وهو في كامل الجاهزية، ومن الأخبار الجيدة أننا سنستعيد خدمات محمد عبد الرحمن عجب وهو لاعب مهم في فريقنا.

وعن ماذا تعني له مواجهة ريفر بليت قال: يسرني أن أواجه فريقا كبيرا مثل ريفر بليت، قبل عملي هنا كنت أدرب في دينامو زغرب وكان لدي لاعب أرجنتيني وكنت أسافر للأرجنتين كثيرا، وأول مرة شاهدت كرة القدم هناك كانت رائعة والجماهير لديها شغف كبير بكرة القدم، ريفر بليت من الفرق الكبيرة في أمريكا الجنوبية وسنعمل له ألف حساب، شاهدت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي الليبرتادورس، وريفر بليت فريق قوي ولديه لاعبون مهاريون، وبالنسبة لمدربهم كان عامه رائعا، ستكون مواجهتنا معهم مثيرة وحماسية وعليهم أن يحترموا فريق العين لأننا نتطلع للفوز عليهم.

على خط آخر، لم تكن الأجواء ودية بين المدرب التونسي معين الشعباني مدرب الترجي والإعلاميين التونسيين خلال المؤتمر الصحفي، وتجاهل الشعباني الرد على بعض الأسئلة، خاصة تلك التي وردت من الصحفيين التونسيين، متعللا بعدم فهم السؤال.

ويبدو أن آثار الهزيمة لن تمحى بين ليلة وضحاها رغم أن الفريق لديه مباراة غدا الثلاثاء مع جوادلاخارا المكسيكي ضمن ترتيب المركزين الخامس والسادس، وألمح المدرب لعدم تحمله مسؤولية الخسارة عندما ألقى بها على اللاعبين مرة وعلى التحكيم في المرة الثانية.

وقال الشعباني: بلا شك إنها خيبة أمل كبيرة لنا، الخسارة بهذه الطريقة وبثلاثة لا تليق ببطل إفريقيا، اللاعبون خيبوا ظني ولم يقدموا الأداء المنتظر منهم، اعتدنا كفريق كبير على اللعب بطريقة جماعية ولكن ما حدث أمام العين كان لعبا فرديا، لقد نبهت اللاعبين إلى سيناريو مونديال الأندية في 2011 عندما خسرنا بذات الطريقة وخرجنا من المنافسة، ولكنم لم يطبقوا الخطة التي وضعناها للمباراة.

وأضاف: لا أريد أن أتحدث عن التحكيم ولكن الهدف الذي ولج شباكنا في الدقائق الأولى كان من خطأ على اللاعب الياباني شيوتاني لاعب العين، وليس مسؤولية الحارس معز بن شريفية، والهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة ولكن لاعب العين ارتكب خطأ مع أنيس البدري قبل أن ينقل الكرة إلى الأمام والتي أسفرت عن هدف، أعتقد أن الأمر كان واضحاً.

وهنأ الشعباني فريق العين وقال إنه فريق كبير ومميز وقال: العين فريق لديه شخصية وأظهر ذلك أمام ويلينجتون، وهم لم يسرقوا الفوز بل استحقوا ذلك من واقع الأداء في الملعب، ومن الناحية الفردية كانوا أفضل منا كما أن لياقتهم البدنية والذهنية كانت في أفضل حالاتها.

وعن تصرف بعض الجماهير قبل نهاية المباراة بالهتاف ضد اللاعبين قال الشعباني إنه لم يلحظ أي سلوك غير لائق من الجماهير التونسية التي حضرت لمشاهدة اللقاء، وتقدم باعتذاره لجماهير الفريق عن هذه الخسارة القاسية.