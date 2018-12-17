المرابطي وماجدالينا يتوجان بلقب «ألترا ماراثون المرموم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حقق المغربي رشيد المرابطي لقب الرجال ونالت

الأمريكية ماجدالينا بوليت لقب السيدات في سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018»، أطول سباق صحراوي على مستوى العالم الذي امتد لمسافة 270 كلم حافلة بالإثارة لمدة 5 أيام متواصلة في محمية المرموم في دبي.

وقطع المغربي رشيد المرابطي مسافة السباق الذي امتد 5 أيام لمسافة 270 كلم بزمن كلي تجاوز 30 ساعة، متقدماً على صاحب المركز الثاني الفرنسي ميريل روبرت بفارق دقائق معدودة، فيما أصبح الرائد أحمد الكثيري من شرطة أبوظبي أول إماراتي ينهي مسافة السباق البالغة 270 كيلومتراً.

فيما أنجزت الأمريكية ماجدالينا بوليت مسافة السباق بزمن كلي على مدار 5 أيام بلغ 37:27:59 ساعة، وحققت المغربية عزيزة راجي إنجازاً مميزاً للفتيات العرب بعدما جاءت ثانية. وشهدت المنافسات مشاركة فريق شرطة دبي لمسافة 50 كم حيث اجتاز السباق المقدم جمعة الميل السباق في زمن وقدره 8 ساعات والعريف أول محمد علي محمود في زمن وقدره 7.40 ساعة، لتحصل شرطة دبي على المستوى الثاني للفرق.

وهنأ اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي جميع المتسابقين من شرطة دبي والفرق الأخرى مؤكداً أن الحدث يعد من أقوى الفعاليات الرياضية وأصعبها ما يؤكد أن الفائزين قدموا أبرز ما لديهم للوصول لهذه النتيجة.

وأشاد اللواء المري بمستوى السباق بشكل عام مؤكداً أن تواجده في هذه المنطقة المهمة يؤكد الاهتمام الكبير بالترويج لها خاصة وأنها تحتوي على الكثير من المميزات وعناصر الجذب لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية.