الشحات: تعرضت للشتم والضرب من لاعبي الترجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المصري حسين الشحات لاعب العين عن سر حركته، حين أشار إلى الرقم ثلاثة للاعبي الترجي، وهي تعني «أننا نتقدم عليكم بثلاثة أهداف».

وقال الشحات عقب المباراة إنه لم يتعمد استفزاز لاعبي الترجي لكن الحركة كانت رداً على ما تعرض له من ضرب وشتم من لاعبي الترجي، مبيناً أن الضرب كان أحياناً من دون كرة.

وقال صاحب الهدف الثاني في المباراة: لا أعرف ما حدث بالضبط تعرضت للشتم والضرب خلال المباراة من لاعبي الترجي ولم أرد بذات الطريقة حتى لا تتفاقم الأمور أشرت عليهم بالثلاثة وتعني أننا نتقدم في الملعب ونفوز، بينما هم يعمدون للضرب فقط.

وأكد الشحات أن المباراة جاءت جيدة من جانب «الزعيم»، مبينا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وكانوا عازمين على الفوز وقال: بعد مباراة ويلينجتون جهزنا أنفسنا جيدا لمباراة الترجي، كان الإصرار واضحا في عيون زملائي اللاعبين خاصة بعد الظروف التي عشناها في لقاء الافتتاح، المدرب تحدث إلينا وطالبنا بنسيان ما حدث في لقاء ويلينجتون وقال لنا : المهم أننا تأهلنا للمرحلة المقبلة وستكون أمامنا مباراة صعبة أمام بطل إفريقيا، استمعنا جيداً لحديث المدرب وحرصنا على تطبيق خطة اللعب في الملعب.

وعن سر تألقه في المباراة قال: أنا أجتهد في الملعب ولكن زملائي ساعدوني كثيراً على تقديم الأفضل، جميع اللاعبين كانوا جيدين في المباراة وكنا نطمح للفوز وهذا ما حدث.

وعن الانسجام الذي حدث بينه وبين زميله ريان يسلم خلال المباراة قال: ريان لاعب مميز ولديه إمكانيات كبيرة وهو لاعب منتخب الإمارات، عانى من الإصابة لفترة وعقب عودته اجتهد لتقديم الأفضل والعودة إلى مستواه المعهود، قدم مباراة كبيرة أمام الترجي ونحن نتفاهم فيما بيننا كثيراً داخل الملعب.

وأضاف: يملك ريان القدرة على صناعة الفارق وعودته تمثل إضافة مهمة بالنسبة للفريق كما أن تلك العودة مهمة أيضاً بالنسبة للمنتخب الإماراتي الذي يتأهب للمشاركة في بطولة أمم آسيا.

وعن المباراة المقبلة أمام ريفربليت قال: هي مباراة للتاريخ نحن نقابل فريقاً كبيراً بلا شك وسنعمل على الفوز عليه، المهمة ستكون صعبة ولكن فريقنا على قدر التحدي، طموح العين الوصول إلى النهائي ولبلوغ ذلك علينا تخطى ريفربليت.