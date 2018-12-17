فريق الإمارات يتصدر بطولة غنتوت للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بطولة الإمارات الدولية المفتوحة، التي تتواصل منافساتها في نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي والمقامة تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وجاءت صدارته بعد فوزه الثاني على التوالي في البطولة على حساب فريق أبوظبي حامل اللقب بنتيجة 11/9، وسجل للإمارات فيدي بوتوبسكي وناشو أربعة أهداف لكل منهما وسجل تومي 3 أهداف، فيما سجل لفريق أبوظبي كل من الأرجنتيني جيو جي الذي سجل بمفرده 8 أهداف، وسجل هوغو بارباشي هدفاً وحيداً، وبذلك يبقى فريق أبوظبي بخسارته الأولى وصيفاً بفارق الأهداف عن فريقي الحبتور وغنتوت، فيما تضاءل أمل فريق ديزرت بالم في التأهل باحتلاله المركز الخامس الأخير بدون انتصار حتى الآن.

وفي المباراة الثانية استطاع غنتوت أن يعود للمنافسة رغبة منه في التأهل للدور النهائي بفوزه على فريق الحبتور 8/7 بعد مباراة قوية كان حسمها في الشوط الخامس بعد أداء جماعي لفريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال الذي سجل هدف الشوط الحاسم بجانب 3 أهداف للاعب بايوتيستا وهدفين لكل من كيسار ومارتين، وسجل لفريق الحبتور طارق الحبتور و5 أهداف اللاعب المصنف ماركوس ارايا وهدف للاعب هجوليويس.

وتستأنف مباريات البطولة بعد ظهر اليوم حيث يلتقي في المباراة الأولى أبوظبي والحبتور حيث يسعى كل فريق للفوز ليجدد أمل التأهل، وفي المباراة الثانية سيخوض غنتوت مباراته الثالثة أمام ديزرت بالم الذي يحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.