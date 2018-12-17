الأحبابي: طموحنا أبعد من نصف النهائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى بندر الأحبابي أحد ألمع النجوم في المباراة سعادته بالفوز والتأهل التاريخي لنصف نهائي البطولة العالمية، وقال: أدينا مباراة رائعة المستوى استحقينا عليها الفوز بجدارة، فقد كنا الطرف الأفضل طوال زمن المباراة والفضل في ذلك يعود لتنفيذنا خطة المدرب زوران بجودة عالية.

وأشار إلى أنه اجتهد كثيراً على نفسه في الفترة الماضية حتي يكون في قمة جاهزيته مع فريقه في مونديال الأندية ومع المنتخب في نهائيات آسيا.

بندر تحدث عن الهدف الذي سجله لما استلم كرة من زميله كايو، قائلاً:«سجلت لأنني قررت أن ألعب متقدماً بعض الشيء وغيرت موقعي، وجاءت فرصة ثمينة ووضعتها في الشباك.»

كما يرى بندر أن مساهمته في الهجوم أمر مهم في الخطة التكتيكية للنادي، وأردف «لما تشاهد كرة القدم في أوروبا على غرار ريال مدريد وبرشلونة تلاحظ أن كرة القدم تغيرت وأصبحت تعتمد كثيراً على الظهيرين الأيمن والأيسر، ولا ننسى أن فريقنا قادر على إمساك الكرة للسماح لنا بالصعود، ونحن بدورنا نقدم كل ما لدينا لتقديم الإضافة للفريق».

وقبل الختام تطرق بندر الأحبابي لطموحات فريقه في هذه البطولة، التي عادل فيها إنجاز الجزيرة العام الماضي ببلوغ المربع الذهبي، لما خسر بصعوبة كبيرة أمام الفائز باللقب ريال مدريد، فكان العين في هذه الدورة يبحث أولاً عن معادلة إنجاز الجزيرة، ثم التطلع لأفضل نتيجة إماراتية في كأس العالم للأندية ببلوغ النهائي.