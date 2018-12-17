خورفكان تستضيف يوم الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار الجهود الحثيثة للأولمبياد الخاص الإماراتي على استمرارية واستدامة الفعاليات الرياضية التي تسهم برفع المستوى الفني للاعبين المنتسبين للأولمبياد، تم تنظيم فعالية اليوم الرياضي للمرة الثالثة خلال هذه السنة بمشاركة واسعة من كافة نوادي ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، والذي تم تنظيمه في مدينة خورفكان وبالتحديد في مركز الناشئة بخورفكان ومبنى جامعة الشارقة في المدينة.

وشارك 250 رياضياً في الفعالية التي غطت أربعة ألعاب رياضية وهي السباحة، ريشة الطائرة، كرة السلة، البوتشي وأكثر من 40 مدرباً.

وكرّم طلال الهاشمي، المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي وأحمد حسن القاضي أمين السر العام لنادي خورفكان للمعاقين، جميع اللاعبين والمدربين وعدداً من الأهالي والشركاء على حضورهم ودعمهم لليوم الرياضي.