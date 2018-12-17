شكرا لقرائتكم خبر عن بدر طبيب مدرباً لمصفوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تعاقدت إدارة نادي مصفوت مع المدرب بدر طبيب للإشراف على الفريق الأول بالنادي حتى نهاية الموسم خلفاً للمدرب وليد عبيد وكان طبيب أقيل من تدريب دبا الحصن مؤخراً،وقدمت إدارة نادي مصفوت الشكر للمدرب محمد عبدالله التيمومي الذي أشرف على الفريق في المباراتين السابقتين.

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