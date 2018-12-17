«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم «المخيم الشتوي للأطفال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت أمس في الشارقة، فعاليات المخيم الشتوي للأطفال الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ويستمر حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل، ويستهدف الأطفال الذكور من عمر 5 حتى 9 أعوام، والإناث من عمر 5 وحتى 15 عاماً، وذلك ضمن جهودها الساعية إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين فئات المجتمع كافة.

وأكدت ندى النقبي، المديرة العامة للمؤسسة، الحرص على تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتعددة، التي تهدف إلى إيجاد بيئة صحية وتربوية سليمة، إلى جانب غرس مجموعة مختلفة من المفاهيم والقيم الصحيحة، التي تسهم في رعاية الأبناء وإعدادهم بطريقة سليمة من مختلف النواحي، سواء كانت تعليمية أو بدنية أو نفسية، للإسهام في إيجاد جيل متكامل من مختلف النواحي، وقادر على أن يكون ناجحاً ومنتجاً في مجتمعه.

وأوضحت أن الهدف من إقامة المخيم، هو جذب الأطفال ولفت انتباههم إلى أهمية ممارسة الرياضة في حياتهم اليومية، واستثمار نشاطهم وحماسهم الزائد بشكل فعال ومفيد، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والبرامج الأخرى التي تُغني أذواقهم المختلفة، بطريقة قادرة على استيعاب متطلبات كل من الجنسين.

ويتضمن المخيم الشتوي مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتعليمية والورش التوعوية والتربوية، إضافة إلى منافسات رياضية.