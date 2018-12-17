شكرا لقرائتكم خبر عن اسم على مسمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** هذا هو «الزعيم» الذي نعرفه، وهذا هو الدليل على كل المعاني التي أصبحت تتداعى بمجرد ذكر اسمه، وهكذا.. وهكذا فقط سيحافظ على مكانه ومكانته التي صنعها على صعيد كرة القدم من الدائرة المحلية التي انتزع من كم بطولاته فيها اسمه كزعيم، إلى الدائرة القارية التي كان صاحب أول ألقابها في 2003، إلى الدائرة العالمية التي سجل حضوره فيها ببصمة غائرة من خلال مونديال أبوظبي، وخلاصة الكلام أنه بذلك أصبح «اسماً على مسمى» بحق وحقيقة، بلا ادعاء وبلا مبالغة.

** أكثر ما يبعث السعادة في النتيجة الرائعة التي حققها العين على حساب الترجي التونسي، أن لاعبيه كانوا في منتهى التركيز الذهني والجاهزية الفنية والتعبئة النفسية، ما يعني أنهم استوعبوا تماماً كل الأخطاء التي شابت ظهورهم الأول أمام ويلنجتون النيوزيلندي، بل يمكن أن نقول إنهم فاجأوا منافسهم الإفريقي القوي وأجهزوا عليه إلى الدرجة التي جعلته لا يعرف كيف يتعامل مع المباراة، ولنا في هذا المقام أن نعطي كل ذي حق حقه، فبصمة المدرب الحاذق زوران كانت واضحة بما فيه الكفاية ميدانياً، ولنا أن نراجع كيف كان عند العين ما يقلب به الطاولة على الفريق النيوزيلندي في «الريمونتادا» التي كانت حديث القاصي والداني، وكيف أصبح فريق «الدم والذهب» بلا حول ولا قوة في تلك الموقعة التاريخية، التي كلما حاول أن يتمرد على واقعها المؤلم لينتفض ويقوم، يتلقى هدفاً إضافياً، حتى أصبح في جعبته ثلاثة أهداف بالتمام والكمال على أعلى مسارح اللعبة دولياً، وفي أهم محافلها العالمية.

** كتب العين صفحة مهمة جديدة في تاريخه، وإن شاء الله تكتمل بتحقيق ما هو أهم وأكبر وأعلى باجتياز بطل أمريكا الجنوبية، لم لا؟ فهكذا يرتفع سقف الطموح، وتزداد معدلات الثقة في النفس ليخرج اللاعبون طاقات وإبداعات ما كانوا يعلمون بوجودها، ولنا أن نتذكر كيف كان حضور الجزيرة لافتاً للغاية في تلك البطولة بالمقارنة بما كان عليه في البطولة المحلية العام الماضي، فالعين على الدرب ذاته يفاجئ نفسه قبل أن يفاجئنا، والحقيقة والواقع يؤكدان أن مستوى المنافسة الرفيع يستنفر طاقات وإمكانات اللاعبين لأقصى درجة، الأمر الذي يجب أن يوجه بوصلتنا للعب مع الفرق القوية والمنتخبات المهمة طول الوقت حتى يستمر المنحنى البياني للمستوى في صعود مطّرد.

«وخلونا مع الزعيم للنهاية فهو لم يكتب السطر الأخير في ملحمته المونديالية بعد».

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