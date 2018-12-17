شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي ستارز» يوفر أربعة ملاعب سلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزدهر رياضة كرة السلة في دبي بين الجاليات المختلفة، ومن أكثر الجاليات المهتمة بممارسة كرة السلة أبناء الجالية العربية بشكل عام والجالية اللبنانية بصفة خاصة بجانب أبناء الجالية الفلبينية والصينية، ومع ازدهار اللعبة بشكل كبير بين محبي الرياضة، يعمل مجمع «دبي ستارز» الرياضي على دعم هذا الشغف بالمرافق والمعدات الرياضية، وبدأ مجمع «دبي ستارز» الرياضي دعم رياضة كرة السلة بتوفير ثلاثة ملاعب داخلية مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى ومع تزايد عدد الأفراد الراغبين في ممارسة اللعبة والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة في تنظيم الفعاليات والمسابقات قام مجمع «دبي ستارز» الرياضي بالتوسع في إنشاء ملعب إضافي لتلبية رغبة الجاليات المختلفة المحبة لممارسة أنشطة كرة السلة بكل أشكالها، وذلك في خطوة وجدت الإشادة.
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