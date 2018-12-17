شكرا لقرائتكم خبر عن تفق برزه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 17/12/2018

حســان العبيدلي اللي يترتب على الطرد الخساره والخساره ما يعوضها قرار

واللي خلف (الفار) ظالم في قراره والحكم يعني (تفق برزه) بدار

من يرد لْمن خسر بعض انتصاره ما يفيده (فاركم) والاعتذار [email protected]

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