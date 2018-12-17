شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» مدرباً للوحدة السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي الوحدة السعودي، تعيين المصري أحمد حسام (ميدو) مدرباً لفريقه الكروي الأول، خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي الذي استقال بعد توقيعه لمصلحة كورنيثانز البرازيلي.

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