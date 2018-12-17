شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق فرحان مدرباً للديوانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

تعاقد نادي الديوانية الرياضي، مع المدرب رزاق فرحان لقيادة فريقه الكروي الأول في الموسم الجاري. وقدّمت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي مدربها الجديد رزاق فرحان لوسائل الإعلام،وذكر رزاق فرحان أنه اختار زميله في المنتخب العراقي حسام فوزي ليكون مساعداً له في مهمته الجديدة.

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