شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين برئاسة فارس محمد أحمد المزروعي وعضوية كل من محمد عبد الله الظاهري، عبد الله أحمد القبيسي، محمد بطحان المنصوري، عتيق بطي المزروعي، كما نص قرار سموه أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

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