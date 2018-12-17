إشبيلية يعود لسكة الانتصارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات، بتغلبه على ضيفه جيرونا 2 - صفر، أمس، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مما سمح له بالبقاء في قلب الصراع على الصدارة.

ويدين إشبيلية بالفوز إلى إيفر بانيغا، وبابلو سارابيا اللذين سجلا الهدفين، ورفع إشبيلية رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بنفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد الثالث الذي فاز على بلد الوليد 3-2.