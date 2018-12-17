حالة جدلية تلغي هدف تعادل الجزيرة في اللحظة الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



شهدت مباراة الشارقة والجزيرة التي انتهت بفوز ملك اليد على فخر أبوظبي 24-23 هدفاً أثار جدلاً واسعاً، ودار حوله نقاش كثير، وكان حديث الناس عقب نهاية مباراة الفريقين في الأسبوع الخامس من دوري الأقوياء أمس الأول، وسجل أعضاء اتحاد اليد غياباً كاملاً عن المباراة ولم يحضر أحد من مجلس الإدارة، وفي ذات الجولة حقق الظفرة فوزه الأول في الدوري على حساب مستضيفه بني ياس 24-21.

وشهدت مباراة الشارقة والجزيرة جدلاً تحكيمياً، حيث تقدم الشارقة على الجزيرة بفارق هدفين في آخر دقيقتين من زمن اللقاء، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لمصلحة الشارقة 24-22 نجح الجزيرة في تقليص الفارق إلى هدف 23-24 وتم استئناف اللعب وتناقل لاعبو الشارقة الكرة وطلب الجزائري صالح بوشكرية مدرب الشارقة وقتاً مستقطعاً في الدقيقة 49.29 أي قبل نهاية زمن المباراة بإحدى عشرة ثانية، وتم استئناف اللعب مرة أخرى والكرة بحوزة لاعبي الشارقة ومررها المحترف المصري علي الزين إلى أحمد عبدالله الذي أعاد الكرة مرة أخرى إلى علي الزين الذي كان متمركزاً خلف أحمد عبدالله فاعتبرها الحكم لعباً سلبياً وأطلق صافرته ليضع علي الزين الكرة على الأرض ويتحول اللعب لمصلحة الجزيرة في آخر ثلاث ثوانٍ ويمرر لاعب الجزيرة إلى زميله الذي أرسلها من منتصف الملعب مسجلاً هدفاً للجزيرة ولكن قبل دخول الكرة شباك الشارقة كانت صافرة الصالة قد أعلنت النهاية في الوقت الذي كانت فيه الكرة في طريقها إلى المرمى ولم يقم الطاقم المعاون للحكام على الطاولة بتغيير النتيجة التي ظلت 24-23 وتجمع لاعبو الجزيرة حول ثنائي التحكيم إسماعيل سالم ومحمد ناصر وأشار إسماعيل سالم معلناً عدم اعتماد هدف الجزيرة، واعتماد نتيجة المباراة 24-23.

واحتج لاعبو الجزيرة الذين حمّلوا التحكيم مسؤولية الخسارة على أمرين هما أن الكرة هدف وثانياً أن علي الزين لاعب الشارقة تأخر في وضع الكرة على الأرض لحظة خروج صافرة الحكم بقرار اللعب السلبي، ويرى لاعبو الجزيرة حسب ما أجمعوا عليه أن القانون ينص على احتساب ضربة جزاء لمصلحتهم ويتم تسديدها بعد صافرة النهاية لأن حالة تأخير اللاعب علي الزين للكرة كانت قبل انطلاق صافرة النهاية.

وكان ناجي ربيعة مشرف اليد الشرقاوية على المنصة، وقال: إن الصافرة تقطع اللعب والكرة وإن قانون كرة اليد يختلف عن كرة السلة ومتى ما خرجت الصافرة تعتبر الكرة خارج اللعب تماماً وهتف بأعلى صوته بأنه لا يجوز معاقبة أي فريق باللعب السلبي في حالة الدفاع المتقدم للمنافس واللعب رجل لرجل.

وبعد الرجوع إلى المختصين والخبراء فقد جاء تعليقهم متوافقاً مع ما ذكره ناجي ربيعة بالحرف الواحد لأن الكرة هزت الشباك بعد الصافرة وذلك من خلال مراجعة الفيديو بدقة وبالتالي يعتبر هدف الجزيرة غير صحيح.

وبالعودة إلى المباراة فقد انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 11-11 وفي الشوط الثاني تقدم الشارقة ووسع الفارق إلى 4 أهداف و3 أهداف وأهدر فراس محمد فرصة توسيع الفارق إلى 5 أهداف وبعدها عادت السيطرة للجزيرة الذي أدرك التعادل 20-20 و21-21 و22-22 في أخطر توقيت للمباراة وتقدم الشارقة 23-22 ثم 24-23 ويؤخذ على فريق الجزيرة العصبية في الوقت الذي كان فيه الفريق في حاجة إلى الهدوء والتركيز العالي للخروج بالتعادل أو تسجيل الفوز على الشارقة، وكان فخر أبوظبي مؤهلاً لتحقيق ما يريده لولا الانشغال بالاحتجاج على قرارات التحكيم، وفي المقابل يؤخذ على الشارقة التراجع الكبير في المستوى وعلى وجه الخصوص محترفه علي الزين الذي ظل في تراجع كبير في 3 مباريات متتالية بالإضافة إلى الضعف في حراسة المرمى، كما لوحظ أن فريق الشارقة في آخر 10 دقائق في مبارياته الأخيرة تنخفض لياقة لاعبيه البدنية والذهنية، وهي حالة تتطلب وقفة مع اللاعبين وبحث أسباب التراجع في اللياقة البدنية والذهنية، ويستحق فريق الجزيرة الإشادة على العودة للمباراة بقوة.