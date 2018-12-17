شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيغ يستعيد التوازن بثنائيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد لايبزيغ، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، توازنه بفوزه الكبير على ضيفه ماينتس 4-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويدين لايبزيغ بفوزه إلى مهاجمَيه الدوليَين الدنماركي يوسف بولسن وتيمو فيرنر اللذين تناوبا على تسجيل الأهداف الأربعة بمعدل ثنائية لكل منهما، الأول سجلهما في الشوط الأول في الدقيقتين 14 و19، والثاني في الشوط الثاني في الدقيقتين 74 و88، فيما سجل النمساوي كريم أونيسيوو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 38.
وعوض لايبزيغ خسارته المذلة أمام مضيفه فرايبورغ صفر-3 في المرحلة الماضية، وعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، مقابل 19 نقطة لماينتس العاشر والذي مني بخسارته السادسة مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات.
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