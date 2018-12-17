شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم عبد العزيز الشاعر لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم حرس الحدود، صفقة ضم عبد العزيز الشاعر لاعب الشباب الكويتى، لتدعيم الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، ضمن الصفقات التى يبرمها النادى للسعى نحو تقديم أداء متميزة فى الدورى تحت قيادة طارق العشرى المدير الفنى للفريق.

وحرص عبد العزيز الشاعر على التقاط صورة تذكارية مع العشرى بعد توقيعه على عقود انتقاله لحرس الحدود، موسمين ونصف، فى حضور وكيل أعماله مهاب العربى.

كان عبد العزيز الشاعر الذى يجيد فى مركز صانع الألعاب قد لعب بصفوف الأندية المصرى مثل النصر والمقاولون العرب والجونة والداخلية قبل أن يخوض تجربة فى نادى الشباب الكويتى.