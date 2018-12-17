شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: جروس مدرب هجومى.. والزمالك يبحث عن جميع الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض يمتلك فكر هجومى، مشيرا إلى أن الغزارة التهديفية التى تمتع بعد الفريق فى الفترة الأخيرة تعد أمرا طبيعيا.

وأضاف عزمى خلال حواره لـ قناة ONSPORT مع الإعلامى أحمد شوبير:" جروس مدرب هجومي وطالب اللاعبين بمزيد من الضغط على القطن التشادى فى الشوط الثانى رغم إنهاء الشوط الأول بخماسية ".

وتابع أمير عزمى أن السباعية التى فاز بها الزمالك على القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية الأفريقية لا تعد مقياسا لمستوى الفريق مؤكدا أن تركيز أبناء ميت عقبة ينصب فى الفترة المقبلة على حصد البطولات والألقاب.

وأضاف مدرب الزمالك أن النادى لم يستقر بعد على أسماء الراحلين أو الصفقات الجديدة.