شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والنجوم فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الاهلي للمنافسات المحلية مساء اليوم، الاثنين، عندما يواجه فريق النجوم بإستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والنجوم فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى والنجوم فى تمام الساعة السابعة مساء، وهي المباراة التى يعول فيها الأحمر على عودة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الأثيوبي بذهاب دور الـ32 ببطولة أفريقيا والتى فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.

موقف الأهلى والنجوم قبل مواجهة الليلة

يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله 6 مباريات مؤجلة ، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة ويعلم المارد الأحمر حامل لقب الدوري أن كل 3 نقاط جمعها من مبارياته المؤجلة تُقرّه خطوة كبيرة نحو منطقة الكبار والصعود للقمة لذا يتطلع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية متتالية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة.

الأهلى يعاني من غيابات عديدة فى مواجهة النجوم

أوراق محمد يوسف في لقاء الليلة تبدو واضحة ومعروفة فالمدير الفني لا يمتلك رفاهية الاختيار بسبب لعنة الغيابات التى حرمت الاهلي من بعض لاعبيه المؤثرين خلال الفترة الماضية لذا سيعتمد يوسف على كلاً من مروان محسن ووليد آزارو وساليف كوليبالي وأيمن أشرف، وتحدث محمد يوسف مع لاعبيه خلال التدريبات الماضية التى أعقبت مباراة بطل أثيوبيا عن ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة به خاصة وأن جميع الفرق باتت تؤدي بشكل جيد أمام الأندية الكبيرة.