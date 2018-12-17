شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف ..4 بطولات أمم إفريقيا استضافتهم مصر وفى انتظار الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مصر فى استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات أعوام 1959 و 1974 و 1986 و 2006، و الطريف أن مصر فازت بالمرات الأربعة التى تم استضافة البطولة فيها.

وتنافس مصر بقوة مع جنوب أفريقيا على استضافة أمم افريقيا 2019 بعد سحب الاتحاد الأفريقى التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات الملاعب و الفنادق.

من المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقى عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا خلال الإجتماع الخاص بالمكتب التنفيذى للكاف يوم 9 يناير المقبل.