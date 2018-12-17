شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم السنبلاوين أول صفقات نبروه فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي نبروه برئاسة أحمد المسيرى فى إتمام التعاقد رسميا مع محمد عزت لاعب الوسط المهاجم لنادي السنبلاوين، حيث وقع اللاعب عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف ، وحضر توقيع التعاقد أحمد المسيري رئيس النادى ونائبه أحمد أبو ضحي ووالد اللاعب. ومن المنتظر أن ينتظم محمد عزت في تدريبات فريق نبروه يوم الثلاثاء القادم. ومن جانبه أكد أحمد المسيرى أن اللاعب سيكون إضافه قويه للفريق فى منافسات القسم الثانى ، لما يتمتع به من إمكانات فنيه وبدنيه مؤكدا أن لجنة الكرة برئاسة أحمد أبوضحى ورضا شعلان والسعيد الكور وفؤاد سمير وميمى الزقم تسابق الزمن لإبرام صفقات من العيار الثقيل مشددا أن كل اللاعبين الجدد لن يتم التعاقد معهم إلا بناء على طلب المدير الفنى طارق محجوب ، و رغبة النادى فى الصعود للدورى الممتاز.

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