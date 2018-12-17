شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى وعاشور يعودان لملاعب الاسكواش فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد يناير المقبل عودة مروان الشوربجي وفارس الدسوقي ورامي عاشور لاعبو الاسكواش إلى الملاعب مرة أخرى بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة .

وتشهد بطولة نيويورك المفتوحة للاسكواش الظهور الأول للثلاثي المصري، والتي تنطلق فعاليتها في 16 يناير المقبل وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، بعد أن أكد اللاعبين مشاركاتهم في منافسات البطولة .

ويستهل رامي عاشور مبارياته بدور الـ 64، في الوقت الذي يبدأ فيه مروان الشوربجي أول مبارياته في دور الـ 32 بمواجهة قوية أمام دييجو إلياس، وهو نفس الدور الذي يخوض فيه فارس الدسوقي أول مبارياته.

وتصنف بطولة نيويورك على أنها إحدى بطولات البلاتينيوم والتي تبلغ قيمة جوائزها 180 ألف دولار للرجال والسيدات.