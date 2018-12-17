ميدو: الوحدة السعودي يلازمه سوء حظ.. ولن أستمر كمدير فني

حسن العمدة
أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بفريق الوحدة السعودي، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ولكن يلازمه سوء التوفيق.
وقال "ميدو" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "أحد الأندية الصاعدة، ويقدم موسما متميزا ولكنه يعاني من سوء الحظ".
وأضاف: "لولا سوء الحظ لاختلف ترتيب الفريق، تشجعت على قبول المهمة بعد حديثي مع رئيس النادي، أقنعوني بأن أتولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت، وقبلت ذلك لثقتي في الفريق والمجموعة الموجودة، ومع بعض التنظيم نستطيع أن نعيد الفريق للنتائج الإيجابية مرة...
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