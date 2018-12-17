نجم ريال مدريد السابق قريب من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي

أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الأحد، أن المدافع البرتغالي بيبي أصبح قريبًا من الانتقال لنادى الاتحاد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت وسائل الإعلام ” البرتغالية ، أن الاتحاد دخل فى مفاوضات قوية مع بيبي لضمه بعقد يمتد لعامين ونصف حتى عام 2021.
وأشارت إلى أن عرض الاتحاد أكبر من القيمة المعروضة على بيبي من جانب نادى الغرافة القطرى الذى قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب.
وأوضحت وسائل الإعلام ، أن مغادرة بيبي لنادى بشيكتاش التركى، حيث توصل الطرفان إلى إتفاق رسمي بإنهاء العلاقة مطلع يناير المقبل،...
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