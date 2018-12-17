ميدو يتحدث عن السبب وراء الموافقة على تدريب الوحدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني المؤقت لفريق الوحدة ، عن المهمة التي جاء من أجل تنفيذها مع الفريق السعودي.

وقبل ساعات أعلن نادي الوحدة السعودي، تولي المدرب المصري أحمد حسام ميدو، مهمة المستشار الفني للفريق والإدارة الفنية بشكل مؤقت.

ونشر الحساب الرسمي للوحدة عبر تويتر: "أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد".

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إنه تولى مهمة تدريب الوحدة لتنفيذ مهمة محددة وهي العودة بالفريق للنتائج الإيجابية.

وأضاف مدرب الزمالك السابق، أن سيعمل على تجهيز الفريق لكي يكون مستعدا على أكمل وجه قبل قدوم المدرب الجديد والمقرر قدومه خلال فترة قصيرة.

وأوضح، أن السبب وراء الموافقة على تدريب الوحدة يرجع لثقته في اللاعبين وقدرتهم على استعادة روح الانتصارات من جديد.

وأشار إلى أن فريق الوحدة يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ويحتاجون لبعض التنظيم حتى يتمكنون من العودة في أسرع وقت للنتائج الإيجابية.