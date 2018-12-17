علي غزال يكشف لمصراوي تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

قال علي غزال لاعب فريق فانكوفر وايتكابس الكندي السابق، إن عودته لمصر في الوقت الحالي باتت صعبة.

وأشار اللاعب في تصريحات لمراسل الخليج 365 إلى أن مفاوضات الأهلي مع وكيله للتفاوض بشأن عودته لمصر توقفت.

وواصل اللاعب "لم يحدث أي جديد مع الأهلي، ولا توجد مفاوضات حاليا، وكذلك الزمالك بالرغم من بعض الأخبار التي أشارت لوجود مفاوضات مع القلعة البيضاء".

وختم "تركيزي في الوقت الحالي ينصب على دراسة عروض أوروبية للانتقال لفريق جديد في الفترة المقبلة".

وكان غزال ودع جماهير فريقه، ملمحًا إلى انتهاء مسيرته مع الفريق في الفترة الحالية.