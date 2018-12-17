روما يحول تأخره إلى فوز على جنوى بالدورى الإيطالى

كتب - محمد يوسف :

إستطاع روما أن يتغلب على جنوى بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع ال16 من بطولة الدورى الإيطالى الممتاز لكرة القدم .

تقدم فريق جنوى عن طريق اللاعب كريستوف

بياتيك فى الدقيقة 17، وتعادل روما عن طريق اللاعب فيديركو فازيو فى الدقيقة 31 قبل أن يعاود جنوى

التقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب أوسكار ليمارك فى الدقيقة 33، وتمكن

جاستن كلويفرت من تسجيل هدف التعادل لروما فى الدقيقة 45.

ومع إنطلاق الشوط الثانى تمكن فريق روما عن طريق اللاعب بريان كريستانتي من تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 59 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد روما الى 24 نقطة فى المركز السادس بينما يحتل فريق جنوى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.