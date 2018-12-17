ماني: استحققنا الفوز على مانشستر يونايتد

أكد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي أن فريقه قد استحق الفوز في مباراة أمام مانشستر يونايتد بعدما قدم الفريق أداء رائعًا، في المباراة التي انتصر فيها ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوريالإنجليزي.
وقال ماني في تصريحات عقب المباراة " لعبنا كرة قدم رائعة أمام مانشستر يونايتد اليوم، لقد صنعنا العديد من الفرص، واستحقينا الفوز عليهم "
وأضاف "لم نستسلم أبدًا طوال المباراة حتى بعد تسجيلهم التعادل، جميع
وعن خطأ أليسون :"نحن ليفربول، لن نستسلم".
وسجل ماني هدف فريقه الأول أمام الشياطين الحمر بعد تمريرة ساحرة من فابينيو ، سددها داخل شباك دي خيا.
واستعاد ليفربول صدارة جدول الترتيب من مانشستر سيتي، بعدما فاز الريدز على اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع ليفربول رصيده إلى ٤٥ نقطة.
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