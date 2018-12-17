شاكيري يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول بعد الفوز على مانشستر يونايتد

كتب - عادل أبوالفضل

وجه السويسري شيردان شاكيري نجم ليفربول، رسالة إلى جماهير الفريق، بعد الفوز الذي حققه الريدز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لشاكيري الذي وجه رسالة للجماهير قائلاً :"أهلا جماهير ليفربول، لقد حققنا الفوز بالمباراة، وتمكنت من تسجيل هدفين".

وتابع: "أهدي الهدفين الذي سجلتهما لكم، وشكراً لكم على دعمكم الدائم، وسنواصل النجاح".

يذكر أن شاكيري شارك كبديل في المباراة ليحرز هدفي الفوز لليفربول، ليعود الريدز إلى صدارة الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.