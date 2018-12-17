كلوب: شاكيري أطلق رصاصات.. قدمه اليسرى حاسمة أمام المرمى

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بلاعبه شيردان شاكيري بعد تسجيله هدفي في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم، والتي انتهت بفوز الريدز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، والتي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن

الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي

وقال كلوب "توقيت دخول شاكيري كان جيدًا، لقد كنا في حاجة لأحد هؤلاء الذين يسجلون الأهداف، لكننا قاتلنا أمام فريق قوي للغاية، وتلقينا هدفًا وكل من في

الملعب أراد الفوز من أجل اليسون".

وأضاف "‏قدم شاكيري اليسرى تصنع الفارق دائما، وتطلق رصاصات".

واستدرك "كان لدينا ذلك الكلام البسيط، بعد بدايته الرائعة، أصبح أقل حسماً، قدمه اليسرى مصنوعة لحسم الأمور و التسديد".

واستعاد ليفربول صدارة جدول الترتيب من مانشستر سيتي، بعدما فاز الريدز على اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع ليفربول رصيده إلى ٤٥ نقطة.