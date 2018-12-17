منتخب اليد يكرر فوزه على البحرين استعدادا للمونديال

كرر المنتخب الوطني لكرة اليد فوزه على البحرين، بنتيجة ٢٩-٢٢ في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على صالة نادي هليوبوليس، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة العالم المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من ١٠ يناير المقبل، وكان المنتخب قد فاز في الودية الأولى الجمعة بنتيجة ٣٦-٢٨.
كان الشوط الأول من مباراة اليوم قد انتهى بتقدم المنتخب الوطني ١٢-١٠، قبل أن يزيد المنتخبالفارق وينهي المباراة لصالحه ٢٩-٢٢.
ويستعد "الفراعنة" تحت قيادة الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمشاركة ببطولة العالم في يناير المقبل.
كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قد اختار القائمة المبدئية التي تم إرسالها للاتحاد الدولي وتضم 28 لاعبا، هم:
حراسة المرمى : كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على -
الجناح الأيسر : كريم أيمن - عمر الوكيل - احمد مؤمن.
الظهير الأيسر: على زين - يحيى الدرع - على هشام - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل.
صانع الألعاب: إسلام حسن - محمد هشام مودي - أحمد خيرى.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - ممدوح طه - باهر البدراوى.
الجناح الأيمن : محمد سند - أكرم يسرى - عمر سامى.
الدائرة: محمد ممدوح - وسام سامى نوار - محمد جمال - احمد عادل.
الدفاع: ابراهيم المصرى - خالد وليد.
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