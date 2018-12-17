مورينيو: لقد تعبت من مشاهدة روبرتسون لاعب ليفربول

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأداء لاعبي ليفربول وخاصةً مدافع الريدز آندي روبرتسون بعد خسارته أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو " النظر لـ روبرتسون وحده يسبب لي

الارهاق ، هائل بشكل لايصدق".

وأضاف "لاعبو ليفربول يجرون بسرعة 200 ميل في الساعة مع/وبدون كرة ، روبرتسون يجري بسرعة هائلة ويقطع ١٠٠ متر كل دقيقة".

وواصل "ليفربول استحقوا الفوز الليلة، لكن من الصعب على لاعبي العمل بقوة كما يفعل لاعبي

ليفربول و بعدها يخسرون. لوكاكو لم يقدم مباراة سيئة على الاطلاق."

و عن ليفربول مقارنة بفريقه السابق بورتو "هم الفريق الأفضل في التحول من الحالة الهجومية الى الحالة الدفاعية، لقد قاتلوا كالذئاب."

وأتم "اعتقد اننا ما زلنا قادرين للوصل إلى التوب فور هذا الموسم، ما يجعلني اعتقد هذا؟ لقد لعبنا خارج ارضنا ضد ليفربول، تشيلسي، السيتي. نستطيع الحصول على بعض النقاط في الدور الثاني من الموسم".