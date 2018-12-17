- 1/2
- 2/2
انتهى الشوط الأول من مباراة روما و جنوى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ، فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع ال16 من بطولة الدورى الإيطالى الممتاز لكرة القدم.
تقدم فريق جنوى عن طريق اللاعب كريستوف بياتيك فى الدقيقة 17، وتعادل روما عن طريق اللاعب فيديركو فازيو فى الدقيقة 31 قبل أن يعاود جوني
الجدير بالذكر أن، روما فى المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بينما يأتى فريق جنوى فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. روما يتعادل مع جنوى بهدفين في الشوط الأول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .