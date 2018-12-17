بالفيديو.. روما يتعادل مع جنوى بهدفين في الشوط الأول

كتب- محمد يوسف:

انتهى الشوط الأول من مباراة روما و جنوى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ، فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الأسبوع ال16 من بطولة الدورى الإيطالى الممتاز لكرة القدم

تقدم فريق جنوى عن طريق اللاعب كريستوف بياتيك فى الدقيقة 17، وتعادل روما عن طريق اللاعب فيديركو فازيو فى الدقيقة 31 قبل أن يعاود جوني

التقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب أوسكار ليمارك فى الدقيقة 33، وتمكن جاستن كلويفرت من تسجيل هدف التعادل لروما فى الدقيقة 45.

الجدير بالذكر أن، روما فى المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بينما يأتى فريق جنوى فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.